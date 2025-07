C'è un appuntamento urgente sull'agenda di Antonio Cordon, freschissimo di nomina quale nuovo direttore sportivo del Siviglia: è quella legata ad un'operazione per Lucien Agoumé, il giocatore francese che il club spagnolo ha prelevato l'estate scorsa dall'Inter. All'epoca, gli andalusi versarono 4 milioni nelle casse del club nerazzurro lasciando anche il 50% di una futura rivendita, ma ora il Nervion, riporta il quotidiano ABC, vuole fare un passo in avanti e arrivare a detenere il 90% del cartellino del centrocampista aggiungendo altri quattro milioni. In tal caso, all'Inter rimarrebbe solo il 10% di cui usufruire da un eventuale futuro incasso.

La volontà di assicurarsi praticamente l'intera proprietà del giocatore è dettata da quelli che sono stati i numeri importanti offerti in stagione da Agoumé, segnalati dal portale statistico DataMB, secondo il quale il transalpino si è classificato tra i migliori giovani centrocampisti nei sette principali campionati europei nel suo ruolo. Filtrando i giocatori Under 23 dei sette principali campionati con una precisione superiore all'80% in tre statistiche chiave: duelli vinti, passaggi in avanti e passaggi decisivi, è stato rilevato che Agoumé raggiunge l'85% nella prima voce, nella seconda l'85,3% e nella terza sale all'89%. Curiosamente, gli unici altri due giocatori nel suo ruolo e nella sua fascia d'età che soddisfano questi requisiti sono João Neves del PSG e Pedri del Barcellona. A riportarlo è il sito ufficiale del Siviglia.