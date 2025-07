Conferenza decisamente agitata per la la Fermana: gli ultras della formazione gialloblu hanno infatti fatto irruzione nella Casetta rossa, la sede storica del sodalizio marchigiano, nel corso della presentazione del gestore Marino Marini, del ds Filipponi e di mister Augusto Gentilini. I tifosi hanno reso nota la loro intenzione di non seguire la squadra la prossima stagione: "C’è delusione, la fiducia non c’è e va riconquistata. La contestazione va avanti anche se costruirete una Fermana forte quanto l’Inter del Triplete. Se fate la squadra più bella del mondo non cambia il nostro pensiero, non è solo quel che viene fatto oggi, è tutto quello non è stato fatto prima, la poca chiarezza e le prese in giro. Certe cose che non riguardano voi nuovi partono molto prima. Voi parlate di anno zero, ma per noi non è così”.