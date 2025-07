In questo momento, in attesa del rilancio che dovrebbe arrivare la prossima settimana, la trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman vive un'apparente fase di stallo. Lo sottolinea SportMediaset, sottolineando che le parti sono al lavoro per la conclusione dell'affare con la chiara volontà di giocatore di trasferirsi a Milan. "Gli agenti sono in queste ore al lavoro per cercare di limare le distanze", riferisce l'emittente televisiva che parla poi anche di "timida frenata nell'affare Leoni".

In uscita, invece, la dirigenza interista si sta guardando intorno per trovare una sistemazione a Mehdi Taremi (corteggiato da club turchi e inglesi) e Kristjan Asllani, la cui volontà è di restare in Serie A.