Da Ademola Lookman a Mehdi Taremi, passando per Tajon Buchanan. Il mercato dell'Inter tra entrate e uscite si concentra al momento su questi tre nomi, con il punto di SportMediaset che parte dal nigeriano, per il quale servirà ancora del tempo: Inter e Atalanta al momento sono ferme sulle loro posizioni (offerta di 40 milioni e richiesta di 50), ma il Biscione è forte dell'intesa di massima raggiunta con il giocatore. "L'Inter è pronta a chiudere questo colpo, ma con calma e pazienza, aspettando di avere qualche risorsa in più dalle cessioni", assicura SM.

Una sarà quella di Buchanan: è tutto fatto per il suo trasferimento a titolo definitivo al Villarreal per 9 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita. L'altra, dopo quella di Aleksandar Stankovic al Bruges per 10 milioni, sarà invece quella di Taremi: nelle ultime ore si è inserito con forza il Botafogo che al momento - informa l'emittente - sarebbe disposto a spingersi fino a 5/6 milioni di euro per l'iraniano, mentre l'Inter ne chiede una decina. Secondo SM si potrebbe dunque chiudere a metà strada, intorno agli 8 milioni.