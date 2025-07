Ha preso il via ieri, con la gara tra l'Anversa e i campioni in carica dell'Union Saint-Gilloise conclusa sull'1-1, la Jupiler Pro League belga 2025-2026. Domani, scenderà in campo anche il Club Bruges di Nicki Hayen, che ospiterà il Genk. Partita che potrebbe sancire il debutto con la nuova maglia di Aleksandar Stankovic, ufficializzato qualche giorno fa come nuovo acquisto dal club nerazzurro: secondo le ultime indiscrezioni di Het Nieuwsblad sulla formazione, il giocatore arrivato dall'Inter potrebbe essere portato in panchina.