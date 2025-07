Terminato poco prima delle 19 l'ncontro avvenuto con la dirigenza nerazzurra, Cristian Chivu, che questa mattina è stato il primo ad arrivare ad Appiano Gentile per l'inizio dei test atletici che hanno segnato l'avvio della preparazione in vista della prossima stagione, saluta la Pinetina per ultimo dopo una giornata particolarmente lunga per lui. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.