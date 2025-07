Secondo rinnovo nel giro di poco più di un anno per il portiere dell'Inter Women Elena Belli, che ai microfoni di Inter TV esprime le sue sensazioni per la firma fino al 2028: "Sono molto felice e grata di continuare il percorso con questi colori. Difenderli per me è motivo di orgoglio e una grande responsabilità, so che devo lavorare ogni giorno per farmi trovare pronta. Inter per me vuol dire casa e per questo sono molto felice di continuare a difendere questi colori".

Come definiresti la tua crescita con questi colori?

"È un viaggio iniziato quando avevo 14 anni, fino alla prima squadra. Ogni categoria mi ha lasciato qualcosa, ho cercato di imparare il più possibile da ogni esperienza e per questo sono felice di continuare questo percorso con questa squadra. La crescita non sarebbe stata possibile senza l'appoggio dello staff e delle mie compagne. Ogni giorno lo staff mi aiuta dandomi consigli preziosi, spero di ripagare questa fiducia".

Hai un portiere che usi come modello di riferimento?

"Questo ruolo sta cambiando molto ed è in continua evoluzione, quindi cercare un modello unico è difficile. Sicuramente Yann Sommer è presente, ammiro molto la sua leadership; la sua presenza in campo è importante, infatti ha dato un grandissimo contributo alla sua squadra. Per questo cerco di imitarlo il più possibile".

I tuoi obiettivi personali e di squadra per questa fase della carriera?

"Vorrei concentrarmi sulla costanza e farmi trovare il più possibile pronta per contribuire ai risultati di questa grande squadra. Farò quindi tesoro di ogni consiglio di chi sarà con me in campo".