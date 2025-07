"Lo premetto, continuo a considerare il Napoli favorito per la lotta al titolo, e lo dico perché tengo conto di una serie di fattori. Il Napoli, per me, è davanti. L'Inter, se prenderà Lookman, potrà avvicinarsi e ingaggiare un duello che risulterà spettacolare". Così Arrigo Sacchi parla alla Gazzetta dello Sport della futura corsa scudetto.

"Le sue doti tecniche e atletiche sono fuori discussione - dice Sacchi su Lookman -. Lo ha dimostrato con l'Atalanta. Ho apprezzato Chivu per quello che ha fatto a Parma, una squadra a me particolarmente cara. L'ha salvata riuscendo a dare in poco tempo un'identità precisa: organizzazione, grinta, spirito di sacrificio e grande abilità in fase difensiva. Ma all'Inter sarà un'altra storia. I nerazzurri - prosegue Sacchi - dovranno spesso condurre il gioco e non agire soltanto in contropiede. Quindi sarà necessario che Chivu modifichi qualcosa rispetto a ciò che abbiamo visto a Parma".

Possibile si vada verso un tridente con Lookman, Lautaro e Thuram. "Per mettere in campo il terzetto, però, bisogna che gli attaccanti lavorino molto in fase di pressing, altrimenti la squadra soffrirà - dice ancora l'ex allenatore - C'è un salto in avanti, questo è sicuro. Sono curioso di vedere all'opera Bonny, che a Parma ha fatto molto bene. È un attaccante molto particolare: altruista, gran lavoratore, deve migliorare sotto porta. Per adesso, però, lo considero un ricambio, non certo un potenziale titolare. Lautaro-Calhanoglu? Mi pare si siano già chiariti. Quello che conta è la disponibilità che i due mettono al servizio della squadra".

L'lnter all'inseguimento dei partenopei, quindi, ma secondo Sacchi "può farlo soltanto se metabolizza davvero la sconfitta nella finale di Champions League contro il Psg e le successive polemiche, se azzera tutto e se riparte a mille all'ora. Mi sento di poter dire, considerato anche l'addio di Simone Inzaghi, che l'Inter abbia chiuso un ciclo e adesso sia all'anno zero. Diamo a Chivu il tempo per costruire e per mettere in pratica le sue idee, e non chiediamogli subito la luna".