Intervenuto sulle frequenze di Radio CRC, Lamberto Zauli ha parlato delle squadre B, con particolare focus sull'Under 23 nerazzurra, pronta a sbarcare nell'universo della Serie C: "Inter under 23? In Italia ci sono tanti ragazzi giovani che adesso stanno giocando in altri campionati ad altissimo livello. Alla Juventus ci spiegarono il perché nacque la seconda squadra. Nell’80% delle altre nazioni ci sono già da una ventina d’anni, in Italia siamo ancora all’inizio. È importante allenarsi con i ragazzi poiché spesso si allenano anche in prima squadra e sono sicuro che questo serva al movimento calcistico italiano. All’estero hanno ottenuto grandi risultati, noi siamo ancora all’inizio ma sono sicuro che prima o poi vedremo i risultati", le parole riprese da TuttoNapoli.