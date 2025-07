Il tesoretto che l'Inter sta raccogliendo dalle cessioni servirà per garantire a Cristian Chivu un nuovo centrale di difesa, ma secondo La Gazzetta dello Sport non sarà Giovanni Leoni, a meno di colpi di scena.

La rosea riporta infatti oggi la volontà del tecnico di completare la batteria dei difensori, ma l'operazione non avverrà nell'immediato e non sarà completata grazie al gioiellino del Parma. Il club di via della Liberazione ritiene infatti eccessivi i 40 milioni richiesti. Sullo sfondo resta il nome di De Winter, ma ad oggi la vera priorità degli uomini mercato è la trattativa Lookman.