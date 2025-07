È tornato ad Appiano Gentile Lautaro Martinez, uno dei più attesi sicuramente in questa giornata che ha segnato l'inizio dei lavori in vista della prossima stagione dell'Inter. Nulla è cambiato per il capitano nerazzurro, che si avvicina alla sua ottava stagione nella Beneamata con la stessa voglia di fare bene e di vincere titoli con la maglia dell'Inter addosso. Questo è quanto scrive Lautaro stesso sul proprio profilo Instagram: "Eccomi. Come il primo giorno dal 2018, con la stessa voglia e la stessa visione di raggiungere obiettivi per l’Inter".