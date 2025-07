L'Inter è al lavoro sul mercato in entrata ma anche su quello in uscita, dove sono diversi i giocatori con le valigie in mano. A partire da Kristjan Asllani, che ha rifiutato il Betis Siviglia e non apre all'estero per la voglia di continuare in Serie A: la richiesta è di circa 15 milioni e, "nel suo caso, l'Inter è indispettita", scrive La Gazzetta dello Sport.

L'ostacolo principale per Mehdi Taremi è il pesantissimo ingaggio da 3 milioni netti a stagione fino al 2027: su di lui ci sono Besiktas e Leeds e i nerazzurri - sempre secondo la rosea - sarebbero disposti a farlo partire anche a zero pur di liberarsi dello stipendio dell'iraniano. Su Sebastiano Esposito restano vigili Cagliari e Fiorentina, "ma resiste pure la possibilità che il suo cartellino venga utilizzato per limare il prezzo di un obiettivo di mercato (Leoni del Parma) - si legge -. Dettaglio da non sottovalutare il contratto di Seba, in scadenza nel giugno prossimo: ecco perché l'Inter non potrà monetizzare troppo dal suo addio".