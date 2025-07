Tra i quattro giocatori che ieri sono tornati ad Appiano Gentile per rispondere all'appello di Cristian Chivu c'era pure Piotr Zielinski. Che, dopo le visite mediche mattutine di rito, ha svolto un allenamento personalizzato sul campo nel pomeriggio, un lavoro propedeutico al ritorno in gruppo previsto nei prossimi giorni. A un mese dal debutto in campionato, il centrocampista polacco fa capire a chiare lettere di aver voglia di rimettersi in gioco dopo una prima annata così così a livello personale in nerazzurro: "Nuova stagione, nuova energia", ha scritto Zielu su Instagram.