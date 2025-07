La foto postata ieri da Lautaro Martinez insieme a Hakan Calhanoglu toglie di mezzo i dubbi sulle possibili difficoltà dei due di riappacificarsi. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i due hanno deciso di cancellare le tensioni del finale della stagione scorsa con le modalità con cui tutto era cominciato: pubblicamente. Si erano già spiegati al telefono e hanno completato l'opera a casa del capitano.

Lautaro, si legge, torna oggi a lavorare più riposato di un anno fa. Ma anche con una motivazione in più, perché per la prima volta dopo quattro anni comincia una stagione senza aver vinto nulla in quella precedente. Farà strano, ma sarà anche una forte spinta in più. Il capitano è ancora al centro del progetto, così come lo è la ThuLa, la coppia-gol con Thuram, alle quali spalle la società ha messo Pio Esposito e Bonny in attesa di arrivare a Lookman.