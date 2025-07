L'Inter U23 pensa a David Stuckler per rinforzare l'attacco, ma per il bomber classe 2004 della Cremonese c'è da superare anche la concorrenza del Vicenza. "La priorità sul mercato - scrive Il Giornale di Vicenza - ora è prendere un'altra punta e David Stuckler è un nome bene in vista nell'agenda del diesse Zamuner, il cui compito diventa più difficile perché è spuntata la concorrenza dell'Inter", che ha scritto il nome del danese nella lista degli obiettivi.