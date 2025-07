Alessandro Circati, difensore del Parma, ha parlato ai microfoni di ParmaToday, soffermandosi anche sull'ex compagno di squadra Bonny, passato all'Inter: L'ho sentito con FaceTime l'altro giorno - ha detto Circati -. Eravamo io, lui e Adrian Bernabé in video chiamata. Lui ha cominciato da pochi giorni all’Inter. Gli abbiamo chiesto come andasse, come si trovasse: non vedo l’ora di giocarci contro".