Petar Sucic è il primo giocatore dell'Inter ad arrivare ai cancelli di Appiano Gentile. Oggi comincia infatti la stagione dei nerazzurri, eccezion fatta per i cinque che già hanno cominciato nei giorni scorsi (Pavard, Zielinski, Bisseck, Calhanoglu e Bonny) e il centrocampista croato ha deciso di non rischiare ritardi in alcun modo. Al suo arrivo al centro sportivo, nonostante fossero le 7.31, ha trovato già dei tifosi ad attenderlo.

La convocazione era stata fissata alle 9.30, in realtà (info di questa mattina) l'orario è stato spostato e i giocatori arriveranno scaglionati fino alle 10.30/11.