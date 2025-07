Cristian Volpato parla al Corriere dello Sport della nuova Serie A, raggiunta dopo la promozione col Sassuolo. "Sarà difficile, complicata. Il livello è salito, stanno arrivando tanti giocatori forti, come De Bruyne e Modric. Aumentano lo spessore delle squadre e la competitività. Le favorite? Davanti a tutte mette il Napoli, poi seguono a ruota Milan, Inter e Juventus".



Come possibile sorpresa, invece, "Il Bologna m’incuriosisce - dice Volpato -, ma a dirla tutta non sarebbe certo una sorpresa visto quello che ha fatto la stagione scorsa. Anche la Roma può fare molto bene, sta costruendo un organico di valore".