Una breve esperienza di sei mesi in prestito all'Inter dal Monza nel 2023, poi l'esperienza al Trento e il passaggio avvenuto qualche giorno fa al Bari. Sheriff Kassama, difensore 20enne nuovo acquisto della formazione di Fabio Caserta, gode della fiducia del direttore sportivo del club biancorosso Giuseppe Magalini, che ai microfoni di RadioBari, la radio ufficiale del club, presenta così il giocatore: "Kassama lo conosco dalle giovanili dell’Inter. L’anno scorso ha esordito in C. Sono pronto a scommettere che potrà essere il nuovo Obaretin".