Dopo l'eliminazione nelle semifinali dell'ultima edizione per mano dell'Inter, in casa Barcellona è tornata ad aleggiare l'ossessione Champions League. Non ne fa mistero il presidente del club catalano Joan Laporta, che nel corso dell'intervista rilasciata al Mundo Deportivo afferma candidamente: "L'altro giorno, parlando con i giocatori, è stato bello vedere che sono orgogliosi della stagione che abbiamo avuto, ma allo stesso tempo, quello che vogliono per questa stagione è che ciò che non è andato bene per noi la scorsa stagione possa andare bene quest'anno", rispondendo a domanda precisa sulla finale che in questa stagione andrà in scena a Budapest.