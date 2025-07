Il Team Altamura, formazione di Serie C, si rinforza con l'ngaggio di Ibrahima Mbaye, difensore senegalese classe 1994 prodotto del vivaio dell'Inter e visto in Italia con Bologna e Livorno. Dopo l'esperienza in Romania con la maglia del Cluj, Mbaye ha firmato un contratto che lo legherà alla formazione di Devi Mangia fino al 30 giugno 2026.