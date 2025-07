Settimana prossima verrà concretizzato il rilancio dell'Inter per arrivare ad Ademola Lookman. Dai 40 milioni iniziali, si legge sul Corriere dello Sport, si passerà a 45: 42 per parte fissa e 3 di bonus. Non più con l'obbligo di riscatto ma a titolo definitivo.

Da capire se il nuovo tentativo interista ammorbidirà l'Atalanta, che finora è rimasta sulle sue posizioni. Altrimenti potrebbe pensarci Lookman, che vuole solo l'Inter ma potrebbe cambiare atteggiamento se non dovesse essere accontentato.