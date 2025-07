Mirwan Suwarso, presidente del Como, parla a La Stampa dei progetti presenti e futuri, nonché della possibilità di trattenere Nico Paz. "Stiamo facendo colloqui per tenerlo.Gli incontri avuti fin qui sono stati positivi, ci vorrà tempo", dice Suwarso a proposito delle discussioni in corso col Real Madrid.

"Fabregas? La mia relazione con Cesc è ottima - aggiunge Suwarso -, abbiamo creduto da subito nella sua visione, è un grande allenatore.Gli abbiamo chiesto di migliorarci non solo sul campo ma anche sulla mentalità. Ci ha aiutato a definire la nostra identità. A giugno non ci sono stati incontri, ma tante voci di cui abbiamo riso. Ha parlato con altre squadre, ma solo per routine. Favorite in campionato? Napoli,Roma e Inter. In Italia avete tre campionati: le sei più forti, quelle di metà classifica e chi sta in fondo ".