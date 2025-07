Intervistato da Sky Sport nel ritiro di Lienz, il direttore sportivo dell'Udinese Gianluca Nani ha avuto parole rassicuranti per Alexis Sanchez, il cui futuro è tutto da decifrare dopo la deludente annata del ritorno in bianconero: "Non avremo mai un problema, c'è un rapporto straordinario tra lui, la città e la società. Troveremo una soluzione che soddisfi tutte le parti. Noi non saremo mai nemici di Sanchez".