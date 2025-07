Dieci anni di Borussia Mönchengladbach: arrivato nel 2015, il difensore svizzero Nico Elvedi è diventato un'autentica bandiera dei Fohlen, coi quali ha vissuto tantissime pagine importanti. Ripercorse nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano Bild, dove ricorda anche il momento del rinnovo del contratto che andava in scadenza nel 2024, arrivato anche dopo qualche momento di tensione con tanto di sospensione dal gruppo squadra prima della firma sul prolungamento: "Non è stato facile, ma in realtà sono riuscito a capire cosa sia successo. Un anno prima, Marcus Thuram e Ramy Bensebaini se ne erano andati a parametro zero, e prima ancora era toccato a Matthias Ginter. Il Gladbach, ovviamente, non voleva che succedesse di nuovo con me".

Qual è stato il miglior momento vissuto con questa maglia?

"Le partite contro Real Madrid, Inter, Roma, Juventus sono state pazzesche. Ma se devo scegliere un singolo momento, è stato quando ho segnato il gol della vittoria nel derby contro il Colonia al mio terzo anno. Non lo dimenticherò mai. Dopo di ciò, davvero sono riuscito a capire quale incredibile significato abbia questo duello per i nostri tifosi".