Dopo aver comunicato la composizione dei gironi del campionato nella giornata di ieri, la Lega Pro ha comunicato il tabellone della Coppa Italia di Serie C 2025-2026. Coinvolta anche l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi, che giocherà contro il Lumezzane, allo stadio Tullio Saleri, il suo primo match ufficiale della propria storia. La partita si giocherà sabato 16 agosto alle 21. In caso di successo, i nerazzurri affronteranno nel secondo turno la vincente della partita tra Lecco e Ospitaletto Franciacorta. Le partite del secondo turno si giocheranno tra martedì 28 ottobre 2025, mercoledì 29 ottobre 2025 e giovedì 30 ottobre 2025 anche in relazione alla programmazione del Campionato Serie C Sky Wifi.

Agli ottavi di finale, ci sarà un incrocio con una tra Juventus Next Gen, Novara, Renate e Pergolettese. La doppia finale è in programma mercoledì 18 marzo e mercoledì primo aprile 2026. Puoi consultare il programma cliccando su questo link.