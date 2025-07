L'Inter punta tutto su Ademola Lookman. Non ci sono Leoni che tengono, scrive oggi La Gazzetta dello Sport. Per avere il nigeriano, il club nerazzurro ha rinunciato anche ai pensieri sul giovane centrale.

L'obiettivo è chiudere evitando che diventi una telenovela infinita. Per questo si prepara il rilancio. Martedì o al massimo mercoledì ci sarà l'incontro coi dirigenti dell'Atalanta per accelerare. Ritoccando l'offerta iniziale di 40 milioni di euro e aggiungendone 3 di parte fissa più i bonus. Lookman, da parte sua, non è disposto a valutare alternative. Se poi il rilancio non dovesse bastare è possibile che il giocatore vada allo strappo. Si ragionerà anche sul pagamento: dato che sulla formula la Dea non tratta, si ragionerà su un pagamento in più esercizi.

Si ferma invece l'idea Leoni. Il che non chiude a un rinforzo in difesa, dopo aver preso Lookman. Il nome di De Winter resta cerchiato sul taccuino di Ausilio.