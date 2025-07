Trattativa andata, per qualche giorno, in standby quella tra Inter e Atalanta per il passaggio di Ademola Lookman di nerazzurro in nerazzurro. Come fa sapere Sky Sport, la trattativa, ancora tutt'altro che chiusa, necessita di qualche 'aggiustatina' ulteriore per decollare definitivamente, spinta che però non arriverà nel weekend in corso, giorni che entrambe le società sfrutteranno per 'riflettere' sul da farsi.

L'Inter rilancerà - sottolinea sicura Sky - e molto probabilmente lo farà già a inizio settimana prossima, quando è previsto un nuovo contatto tra le due dirigenze con i nerazzurri milanesi pronti ad alzare l'offerta per il nigeriano, il cui futuro sembra delineato.