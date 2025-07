Si è chiusa sullo 0-0 l'amichevole disputata questo pomeriggio al Parkstadion di Zell am Ziller in Austria contro il Werder Brema. Partita che in verità ha avuto pochi spunti interessanti, e chiusa con l'apprensione in casa emiliana per l'infortunio di Jacob Ondrejka, che al minuto 37 ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio apparso a prima vista decisamente serio, a seguito di una caduta scomposta dopo uno scontro con un avversario. Il giocatore è stato portato via in ambulanza.

Il tecnico ducale Carlos Cuesta ha impiegato per 75 minuti Giovanni Leoni. Un minutaggio importante per il ragazzo inseguito con forza dall'Inter, specie considerando che la formula era quella dei due mini-match da 60 minuti l'uno; Leoni è stato poi sostituito da Nicolas Trabucchi.