Punto della situazione su Ademola Lookman fatto anche da Fabrizio Romano che nelle scorse ore ha aggiunto una nota di colore alla trattativa per l'attaccante nigeriano. L'esperto di mercato torna a ribadire la posizione dell'attaccante che resta fermissimo sulla sua decisione di sposare il progetto Inter.

Sul classe 1997 si era mosso, come già noto, anche l'Atletico Madrid che non aveva potuto affondare il colpo per via di uno spazio non ancora liberato in rosa. Spazio che adesso i colchoneros hanno trovato con la cessione di Samuel Lino, senza però riuscire comunque a cambiare il destino delle cose: il ventisettenne vuole solo l'Inter, ha dato la sua parola a Marotta e intende mantenerla. Incontro all'orizzonte con l'Atalanta a inizio settimana prossima per cercare di chiudere l'affare.