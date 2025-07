É ricominciata oggi la stagione dell'Inter: giornata di ritrovo in quel di Appiano Gentile, dove la squadra di Cristian Chivu si è riunita per la prima volta dopo il Mondiale per Club. Due i grandi assenti del comeback: Mehdi Taremi e Davide Frattesi. Il primo "ha concordato con il club qualche giorno di vacanza in più, dopo settimane d'ansia, impossibilitato a lasciare l'Iran a causa della guerra"; il secondo perché "in recupero da un'operazione agli addominali". Per il resto Pinetina piena: arrivati al BPER Center tutti i nerazzurri, esuberi compresi. In occasione del ritorno alla routine, La Repubblica parla del nuovo progetto con Chivu che "per riportare lo scudetto a Milano dopo una stagione senza trofei, dovrà puntare sul suo calcio, che i veterani hanno assaggiato negli Stati Uniti e i nuovi arrivati dovranno imparare in fretta".

L'obiettivo è "vincere il campionato da esordiente su una panchina importante, come Conte e Allegri, oggi suoi avversari", e per farlo, il tecnico romeno utilizzerà una "cassetta degli attrezzi" che comprende "gioco fluido, pressing alto e assenza di dogmi tattici, come dimostrato in America, dove ha mantenuto come punto fermo la difesa a tre, variando (con alterne fortune) lo schema di centrocampo e attacco. Marotta e Ausilio lo sostengono e apprezzano anche il lavoro del nuovo preparatore atletico, Rapetti. Il suo programma prevede sedute lunghe, palestra prima degli allenamenti, algoritmi per la prevenzione degli infortuni e intelligenza artificiale per il monitoraggio dei carichi di lavoro".