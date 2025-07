Paolo Condò scrive oggi sul Corriere della Sera di quella che sarà la prossima Champions League. Parlando anche dell'Inter e della semifinale vinta qualche mese fa contro il Barcellona. "La romanzesca semifinale con l’inter ha premiato a maggio l’ispirazione da chance della vita di molti nerazzurri, ma ha anche punito le ingenuità dei catalani. E i peccati di gioventù non durano in eterno - si legge -. A un mese dal sorteggio Champions, quindi, Psg e Barça occupano la prima fila dello schieramento. Nella seconda ci sono il Liverpool e il Real Madrid, che invece hanno speso tanto".

"Quando si parla di big spender è a questi club che ci si riferisce, ed è qui che il Fair Play finanziario mostra la corda come strumento regolatore del mercato: finché non ci sarà un tetto salariale, la contesa resterà impari - prosegue Condò - Dei cinque grandi campionati la serie A lamenta l’astinenza più lunga dall’ultima Champions (Inter 2010), e anche quest’anno Napoli e Inter — le nostre candidate di punta — si inseriscono in griglia dalla quarta fila in poi. Sempre che il Bayern non prenda davvero Diaz (ma la lunga perdita di Musiala peserà) e l’arsenal Gyokeres (questo succederà), spingendole più indietro".