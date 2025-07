Il Corriere della Sera propone oggi un focus su Francesco Pio Esposito, proprio nel giorno del raduno nerazzurro. Ha l'unicità di essere un prodotto del vivaio, bisogna andare a Balotelli per vedere un attaccante fatto in casa con le doti per sfondare nell'Inter.

Esposito, si legge, non lotterà per la classifica marcatori ma sgomiterà per avere minutaggio nell'attacco con Lautaro, Thuram, Bonny ed eventualmente Lookman. Parte dietro a tutti, ma ha caratteristiche diverse dagli altri e non occupa slot per la Champions, proprio perché cresciuto nel vivaio. Dovrà sopportare la pressione, considerato che l'Atalanta già lo ha chiesto come possibile contropartita per Lookman, in un'annata che si preannuncia promettente e delicata.

Il Corsera cita poi i dati del Cies che dimostrano come l'Inter sia al terzultimo posto nei top 5 campionati d'Europa per minuti giocati in prima squadra dai ragazzi usciti dalle giovanili: un 7% coperto per lo più da Balotelli e Dimarco. In cima alle squadre che sfornano professionisti, anche per le altre squadre, ci sono sempre Real Madrid e Barcellona, 8 ogni anno di media. Una classifica in cui l'Atalanta è sesta. Anche per questo Pio Esposito, arrivato all'Inter a 13 anni, è un simbolo.