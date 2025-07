Questa mattina alle 9.30 comincerà la stagione dell'Inter anche se, come ricorda La Gazzetta dello Sport, alcuni giocatori sono arrivati già da quache giorno. Gli altri sono attesi tutti per oggi. Si comincerà coi test fisici e atletici, oggi e domani. Quindi le prime amichevoli, quella in famiglia del 3 agosto contro l'Under 23 e le successive contro Monaco (8 agosto), Monza (12) e Olympiacos (16).

Alla Pinetina oggi ci sarà anche Frattesi, che sta facendo riabilitazione. L'unico assente sarà quindi Taremi, a cui è stato concesso qualche giorno di vacanza in più dopo i problemi avuti per la guerra in Iran.