L'affondo decisivo è pronto: l'Inter si appresta a sferrare l'attacco finale per Ademola Lookman. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la prossima settimana le due squadre nerazzurre, Inter e Atalanta, si siederanno ad un tavolo per provare a trovare l'accordo definitivo per lo sbarco a Milano dell'attaccante nigeriano, che ha un accordo con l'Inter e spinge per andarsene.

L'Inter è pronta a spingersi oltre la prima proposta, arrivando a 45 milioni; nell'affare potrebbero essere inclusi anche dei bonus per accontentare l'Atalanta e cercare di arrivare alla fatidica fumata bianca.

