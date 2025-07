Al momento è calma apparente intorno ad Ademola Lookman, con i due club che risultano al momento fermi sulle loro posizioni e l'Inter che prepara il rilancio: secondo le ultime indiscrezioni riportate da più parti, il rialzo dell'offerta dovrebbe arrivare la prossima settimana. Lo conferma tra le righe anche l'edizione online del Corriere della Sera.

"Nessun contatto tra l'Inter e l'Atalanta per Lookman in queste ore - si legge sul Corsera -. Le parti si riaggiorneranno all'inizio della prossima settimana, ma il ds Ausilio è pronto ad andare in pressing".