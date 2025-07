Cristian Chivu lavora per costruire una doppia Inter, dal 3-5-2 al 3-4-2-1, in maniera graduale e tenendo conto dell'adattabilità dei giocatori in rosa. Secondo Tuttosport, una possibile novità potrebbe essere il ritorno alle origini di Calhanoglu, avanzato come trequartista, ma anche una maggiore centralità per Carlos Augusto, che potrebbe essere più funzionale di Dimarco nel 3-4-2-1.

L'architrave del nuovo progetto deve però ancora arrivare ed è Lookman. Su di lui poggiano i propositi di tridente: secondo le ultime sensazioni la situazione di impasse non può andare oltre la prossima settimana.