Adesso tutto è rientrato, Hakan Calhanoglu si è riallineato, ha sancito la pace con Lautaro Martinez e soprattutto ha chiarito la volontà di rimanere all'Inter ponendo fine ad una telenovela maldesiderata dalle parti di Viale della Liberazione. Ma l'interesse del Galatasaray non era una cosa tanto campata in aria: anzi, secondo, la Gazzetta dello Sport, il club di Istanbul un pensiero al centrocampista capitano della Nazionale turca l’ha fatto, approfondendo anche i temi economici dell’operazione. Non è mai arrivata un’offerta ufficiale all’Inter, ma l'analisi su pro e contro dell'arrivo del giocatore è stata effettuata. A frenare tutto è stato lo stipendio del centrocampista ex Milan, considerando che il suo agente Gordon Stipic non ha mai messo nel conto di rinunciare ai benefici dell’attuale contratto con i nerazzurri: nell’ultimo rinnovo, Calha ha spuntato un premio per la qualificazione in Champions che vale 1 milione di euro netto. Ciò significa che la sua busta paga pesa per 7,5 milioni netti con la prospettiva di arrivare a otto con gli altri bonus stagionali. Con questi presupposti il dialogo con il Galatasaray si è subito arenato, considerata la sua richiesta che puntava ad avere cifre ancor più alte e quantomeno per un triennale.

Quindi, pericolo addio scampato, con Cristian Chivu che già ha fatto sapere che intende utilizzarlo come trequartista, in posizione più avanzata. Nuova linfa per quelle che potrebbero essere comunque le ultime apparizioni di Calhanoglu in nerazzurro, visto che sembra difficile ipotizzare un ulteriore rinnovo. E con la scadenza del contratto all’orizzonte, le opportunità per il giocatore saranno ancor più allettanti e meno costose per gli acquirenti. La dirigenza si è compattata intorno a lui nel tentativo di consegnare a Chivu la squadra più competitiva possibile, ma non va dimenticato il diktat di Oaktree che punta a ringiovanire la squadra.