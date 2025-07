Dovrebbe avvenire all'inizio della prossima settimana il faccia a faccia tra Inter e Atalanta per provare a sbloccare la situazione di Ademola Lookman. Secondo La Gazzetta dello Sport, sarà tra martedì e mercoledì. In quella sede l'Inter proverà ad avvicinarsi al prezzo da 50 milioni fatto dalla società dei Percassi.

Da tempo l'attaccante ha raggiunto un accordo con il club milanese per 4,5 milioni netti a stagione fino al 2030 e ha respinto le avances delle altre società che si sono fatte avanti, in particolare Napoli e Atletico Madrid. Per questo i suoi agenti stanno lavorando per "ammorbidire" la posizione della Dea.