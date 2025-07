Giornata di terapie… al fresco per Davide Frattesi, l'unico, insieme aMehdi Taremi, a non aver fatto ritorno oggi ad Appiano Gentile per il primo giorno di raduno pre-season. Il centrocampista nerazzurro non ha fatto parte del gruppo di rientranti alla Pinetina per via della riabilitazione dopo l’intervento all’ernia bilaterale e ha trascorso la giornata a svolgere lavoro personalizzato in piscina, come testimonia la foto postata dallo stesso giocatore nerazzurro.