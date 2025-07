Nel giochino social propostogli dalla Gazzetta dello Sport, Paolo Di Canio ha passato in rassegna tutti gli attaccanti dell'Inter che Cristian Chivu avrà a disposizione nella prossima stagione definendoli con pochi aggettivi: "Lautaro è rabbioso e determinato dentro e fuori dal campo - ha esordito l'opinionista di Sky Sport -. Thuram è una statua velocissima, Bonny è ancora da scoprire ma è il giocatore giusto per l'Inter anche a partita in corso. Pio Esposito è un centravanti moderno. Qualcuno si prenda la responsabilità, anzi direi il dovere, di dargli la possibilità di sbagliare. Anche perché servono giocatori così alla nostra Nazionale". Due parole, infine, anche su Ademola Lookman, il sogno di mercato dei nerazzurri: "Fantasia leggiadra".