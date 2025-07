Sotto un cielo plumbeo e con un clima più che gradevole, è iniziato stamattina il raduno ufficiale dell'Inter per la stagione 2025/26. Se per Hakan Calhanoglu, Benjamin Pavard, Yann Bisseck, Piotr Zielinski e Ange-Yoan Bonny i cancelli del BPER Training Centre si erano già aperti nei giorni scorsi, oggi si è presentata l'intera carovana per rispondere presente all'appello del nuovo allenatore Cristian Chivu, arrivato addirittura alle 7 del mattino nonostante la deadline fosse fissata per le 9.30 o giù di lì. Forse temendo il traffico milanese, anche Petar Sucic non ha voluto rischiare e si è palesato alle 7.31.

Via via poi l'arrivo scaglionato degli altri nerazzurri (grandi applausi per Calhanoglu), con un sorridente Bonny che si è intrattenuto assieme ai tifosi presenti in loco per autografi e selfie. Assenti Mehdi Taremi (in permesso) e Davide Frattesi (reduce da un intervento chirurgico, arriverà nei prossimi giorni).

A seguire le immagini raccolte da Simone Togna.