Sta per arrivare il rilancio dell'Inter per Ademola Lookman. Si legge oggi anche sulle pagine di Tuttosport. Dai 40 milioni iniziali si arriverà fino a 45 con una base fissa di 42 (ma Oaktree potrebbe dare il via libera anche per arrivare a 43) più bonus per arrivare a 45. La formula passerà da prestito con obbligo di riscatto ad acquisto a titolo definitivo.

La dirigenza nerazzurra confida che lo sforzo venga recepito dalla proprietà atalantina. Con l'acquisto di Lookman si completerebbe il margine di spesa in mano a Marotta e Ausilio per la campagna acquisti, ovvero i famosi 100 milioni.