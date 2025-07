Le voci attorno a Koni De Winter sono tante, soprattutto in ottica Inter. Il difensore belga non ha giocato quest'oggi l'amichevole che il Grifone ha vinto 3-2 contro il Mantova. Del mercato dei rossoblu ha parlato il tecnico Patrick Vieira: "Sono molto contento del mercato fino adesso - ha spiegato la guida dei liguri in conferenza -. Società e direttore hanno fatto un ottimo lavoro. A fine stagione avevamo voglia di alzare il livello tecnico della squadra e avevamo voglia di portare più competizione tra i giocatori. Lo abbiamo fatto portando nuovi giocatori con qualità. E chi è rimasto ha qualità. Tutti vogliono giocare e questo alzerà il livello della squadra", ha detto.