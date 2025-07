Il Barcellona si tira fuori dalla corsa a Denzel Dumfries, almeno verbalmente. Nelle ultime settimane si è parlato dei blaugrana e del Manchester City come dei due club interessati ad esercitare la clausola rescissoria da 25 milioni di euro dell'interista (valida fino al 31 luglio), ma al momento il presidente dei catalani Joan Laporta esclude altri acquisti. Lo ha rivelato in una parte della lunga intervista rilasciata al Mundo Deportivo.

Possiamo aspettarci altri acquisti quest'estate? Hansi Flick ha chiesto qualcosa di più in termini di acquisti?

"C'è anche molta speranza per Roony Bardghji perché è un giocatore esplosivo, il tipo di giocatore che vorresti vedere. E in questa stagione abbiamo già raggiunto i nostri obiettivi".

Quindi non ci sarà altro in termini di rinforzi?

"In linea di principio, no. Abbiamo una rosa e l'allenatore vuole aggiungere giocatori della cantera alla prima squadra, ma al momento non sono previsti nuovi acquisti".