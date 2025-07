Cinque giocatori all'ultima stagione con l'Inter, prima dell'addio. Per questioni anagrafiche e di contratto. Sono Acerbi, Mkhitaryan, Sommer, Darmian e De Vrij i giocatori che, secondo il Corriere dello Sport, cominceranno oggi l'ultimo ballo in nerazzurro. Hanno 177 anni complessivamente, un media oltre i 35. E hanno tutti il contratto in scadenza.

Su Sommer c'era il Galatasaray, ma i rumors dalla Turchia si stanno affievolendo. De Vrij e Darmian sono quelli all'Inter da più tempo, i più longevi e i più vincenti. In ogni caso, la situazione porterà a una rivoluzione la prossima estate. Per volontà di Oaktree che vuole fare dell'Inter "matura" un ricordo. Si punterà su forze fresche, pur ringraziando chi ha dato tanto. Senza l'apporto dei "grandi vecchi", certi traguardi non sarebbero arrivati.