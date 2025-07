Da uomo mercato a simbolo dell'Atalanta. Ederson, come riporta oggi il Corriere della Sera nell'edizione di Bergamo, è stato scelto come testimonial per le nuove maglie. Un chiaro messaggio della società sulla fiducia di tenerlo.

Solo se arrivassero 65 milioni dall'Arabia le cose potrebbero cambiare, ma l'Al-Hilal si è fatto da parte e l'Inter, che aveva architettato un piano per acquistarlo, ora si è spostata su Lookman. A Milano, sul nigeriano, prevale l'ottimismo.