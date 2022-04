Robin Gosens è prontissimo. Lo ha assicurato Simone Inzaghi dopo la partita con lo Spezia, dove l'esterno tedesco arrivato dall'Atalanta a gennaio sembrava destinato a giocare titolare ma poi ha dovuto lasciare spazio al titolare del ruolo Ivan Perisic. Il ragazzo di Emmerich am Rhein, però, c'è e si allena con il sorriso ad Appiano Gentile, in attesa della sfida di stasera contro il Milan. Un "big match", come Gosens lo definisce su Instagram.