Secondo oro oggi per gli azzurri a Parigi 2024. Alice Bellandi ha vinto oggi la medaglia del metallo più prezioso nel judo nella categoria fino a 78 chili, battendo all'ultimo atto l'israeliana Inbar Lanir, campionessa del mondo nel 2023. Come di consueto è arrivato il tweet dell'Inter per complimentarsi con l'atleta 26enne.