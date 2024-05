Ieri sera, nel recupero, il VAR gli ha negato la gioia di un gol molto bello contro il Verona, perfetto biglietto d'addio per un campione come lui. Alexis Sanchez, entrato nella ripresa al Bentegodi, ha disputato gli ultimi minuti con la maglia dell'Inter addosso, visto che il suo contratto scadrà il 30 giugno e non verrà rinnovato.

Il cileno, dopo la partita, ha voluto salutare il popolo interista attraverso i social, con un semplice "Grazie a tutti" accompagnato dal numero 20 e due trofei. Messaggio di basso profilo per uno come lui, ma estremamente efficace soprattutto perché accompagnato da una carrellata di immagini e video che lo ritraggono in questa stagione vincente.